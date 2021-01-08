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пятница, 08 января 2021 12:59

Убийство детей на Закарпатье: новые подробности

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Убийство детей на Закарпатье: новые подробности
На Закарпатье мужчина забил дочь и сына сожительницы. Фото: facebook.com/Жека Кирпичников

Подозреваемому в убийстве детей сожительницы в Тячевском районе на Закарпатье 30 лет. Он попытался расправиться с их мамой, но женщина выжила. Она в реанимации. За ее жизнь борются врачи.

Местные жители говорят, что мужчина имел психические отклонения, к тому же и наркотическую зависимость. Женщина вроде бы только недавно приехала к нему из другой области. Рассказывают, что она была беременна их общим ребенком, пишет ТСН.

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Мужчину сразу задержали. Ему уже объявлено подозрение. Будет рассматриваться ходатайство о содержании его под стражей.

В Тячеве на Закарпатье 6 января в гостинично-ресторанном комплексе "Оксана" мужчина до смерти избил стулом 9-летнюю девочку и мальчика, 2 года. Их мать с травмами в больнице. В сети пишут, что мужчину зовут Василий Цех, он с Буштина. Родные готовятся к похоронам детей. Их мать о смерти пока не знает.

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Дата
08
января

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