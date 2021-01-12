Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу

11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу. Через 6 дней девочку нашли убитой в выгребной яме туалета во дворе односельчан. Фото: Zrada Today

Сегодня, 12 января, в 12:00 в Раздельнянском районном суде Одесской области должны были объявить приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки. Его обвиняют в похищении, покушения на изнасилование, убийстве и надругательстве над телом 11-летней Дарьи Лукьяненко в июне 2019-го. Прокуратура и адвокат потерпевших настаивают на пожизненном заключении.

Однако суд перенесли, рассказал корреспонденту Gazeta.ua адвокат потерпевших Рубен Степанян.

"Заседание перенесли, поскольку заболел адвокат обвиняемого. Предварительное также не состоялось из-за отсутствия одного из членов коллегии судей", - рассказал Степанян.

Дата и время, когда будет озвучен приговор, секретарь суда сообщит в течение дня.

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Николай Тарасов - единственный подозреваемый в убийстве. Признания указывают на его вину, рассказал председатель Иванковского поселкового совета Виктор Лобач.

"Даша Лукьяненко была зверски убита Николаем Тарасовым. Об этом можно говорить теперь - уже после признания в судебных заседаниях. С его показаний, он убил ребенка, чтобы отомстить своему отцу", - рассказал Виктор Лобач.

Адвокат потерпевших эти и другие подробности дела не комментирует. Говорит: предоставит полную информацию после провозглашения приговора.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - описано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.