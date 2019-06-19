Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом

В Ивановке Одесской области обнаружили тело ребенка, которое вероятно принадлежит пропавшей 11-летней Дарье Лукьяненко. Фото - od.npu.gov.ua

В Ивановке Одесской области обнаружили тело ребенка, которое вероятно принадлежит пропавшей 11-летней Дарье Лукьяненко.

Нашли ребенка во дворе, возле которого выключился его телефон. Там же теряли след собаки. Убийца бросил тело в выгребную яму уличного туалета, об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал руководитель общественной организации "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм.

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"Наша собака привела нас к соседнему с ними двору. Поговорили с женщиной. Говорила, что она крик не слышала, но слышали соседи. Указала именно на подозреваемого и его брата. Поговорил с ними. Я когда-то работал в милиции. При разговоре почувствовал, что лгут оба. Сообщил эту информацию полиции. После отработки фигурантов и обыска - обнаружили тело. К преступлению причастен младший из братьев. Думаю, что и соседка ему помогала, потому что она тоже врала при разговоре", - рассказал Сергей Крайм.

Вероятный подозреваемый - 22-летний Николай Тарасов. Проживает с родителями, об этом Gazeta.ua узнала из собственных источников. Чем занимался мужчина и его родственники - пытаемся выяснить.

Была ли девочка изнасилована и от чего умерла - установит экспертиза.

Тело Дарьи Лукьяненко. нашли вечером 19 июня в Ивановке Одесской области. Ребенка искали неделю. Исчезла, когда шла на репетицию танцевального выступления в школу.