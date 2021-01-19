Убийство Дарьи Лукьяненко: как и где живет семья осужденного

Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать Дарью, но не смог. Чтобы никому не рассказала - убил. Тело бросил в выгребную яму. К ногам привязал 5 камней, чтобы не всплывало. Фото: Пушкинская

24-летнего Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области, которому дали 15 лет тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко и надругательство над ее телом, никто из родных не приехал поддержать.

Мария и Геннадий Тарасовы до сих пор живут в Ивановке. Хотя сразу после убийства говорили, что дождутся завершения следственных действий, продадут дом и уедут. Ранее имели палатку на том же рынке, что и мать Дарьи. Ее пришлось закрыть. Но бизнес не бросили. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказали в Ивановском поселковом совете.

"Никуда они не выезжали. Живут в поселке. Сын старший с ними. Генка недавно приходил налог платить. Раньше ездили якобы по селам, торговали. Теперь, говорят, обосновались и дома торгуют. Некоторые люди за ними. Но большинство, конечно, за Лукьяненко. Такое горе переживают. Ездят ли Тарасовы к сыну - не знаем. Они говорят, что нет. Но как там на самом деле - кто знает", - рассказала работница поселкового совета.

Есть также информация, что Геннадий Тарасов продает дома мебель.

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В поведении Николая есть вина родителей, считают знакомые семьи. Они его строго воспитывали. Из-за этого даже сбегал из дома. Отец Николая имел судимость за попытку изнасилования в 1995 году. Отсидел 5 лет.

"Геннадий бил сыновей жестоко и без причины. Может, Николай такое сделал и с Дашуней, потому что ее все любили, а его - нет", - говорит местная Надежда, 48 лет.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.