Убийство адвоката под стенами СИЗО: задержали подозреваемых

Фото: kg.npu.gov.ua

В Кропивницком задержали подозреваемых в убийстве адвоката, бывшего заместителя начальника УМВД в Кировоградской области 57-летнего Александра Иванова.

Это - трое местных жителей 45, 48 и 54 лет, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Задержанным сообщили о подозрении в покушении на убийство и умышленном убийстве. На территории и области проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Продолжается досудебное следствие

22 августа прошлого года в Кропивницком застрелили адвоката 57-летнего Александра Иванова. Около 11:40 неподалеку СИЗО №6 по ул. Куропятникова разговаривал с местным Андроником Мартиросяном, 54 года. В это время неизвестные выпустили по ним автоматную очередь. Были на "Ладе-девятке" красного цвета с тонированными окнами. Иванов погиб на месте. Андроника Мартиросяна забрали в больницу с ранением правой руки, где прооперировали.