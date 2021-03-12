Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу

В Счастливом Алешковского района Херсонской области разыскивают убийцу 7-летней Марии Борисовой. Ее тело нашли накануне в недостроенном сарае за 12 домов от ее дома.

Предварительно, девочку изнасиловали и задушили. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

Фото: hr.npu.gov.ua

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"Эксперты при осмотре обнаружили телесные повреждения в области половых органов, что может свидетельствовать, что она стала жертвой полового преступления. Умерла от асфиксии. Убийцу разыскиваем, есть много наработок. Опрашиваем в качестве потенциальных подозреваемых почти всех жителей села", - говорит Прокудин.

Окончательную причину смерти девочки сообщат после судебно-медицинской экспертизы.

Поиски 7-летней Марии Борисовой продолжались почти 4 суток. Она исчезла вечером 7 марта, когда пошла на остановку общественного транспорта. Кроме полицейских, девочку искали нацгвардейцы, спасатели, местные жители и волонтеры. Проверяли заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптер и тепловизоры. Тело девочки обнаружили в селе, где она проживала, 11 марта. Оно было спрятано в мешке за старым сараем, который ранее проверяли несколько раз. Хозяин обнаружил мешок.