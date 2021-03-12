Убийство 7-летней девочки: как нашли тело

7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской нашли убитой после 4-х дней поисков. Фото: hr.npu.gov.ua

Мужчину, который нашел тело убитой 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области, зовут Александр.

На страшную находку наткнулся случайно. Сразу вызвал полицию. Об этом Gazeta.ua рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

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"В его сарае покосились двери. Думал, что кто-то вошел. Он открыл дверь и увидел мешок. Это место раньше осматривали, поскольку оно рядом с домом, где жила потерпевшая. Поэтому не исключаем, что труп могли подбросить", - говорит Вербицкий.

Дело расследуют как убийство малолетнего ребенка. На причастность к преступлению проверяются все жители села. В полиции уже есть несколько потенциальных подозреваемых, все версии прорабатывают. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Поиски 7-летней Марии Борисовой продолжались почти 4 суток. Она исчезла вечером 7 марта, когда пошла на остановку общественного транспорта. Кроме полицейских, девочку искали нацгвардейцы, спасатели, местные жители и волонтеры. Проверяли заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптеры и тепловизоры. Тело девочки обнаружили в селе, где она проживала, 11 марта. Оно было спрятано в мешке в старом сарае, который ранее проверяли несколько раз. Мешок обнаружил хозяин постройки.