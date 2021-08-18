Убийство 6-летней девочки: подозреваемый подросток указал на другого

Мирослава Третяк с родителями жила в поселке Старый Салтов Харьковской области. Исчезла вечером 28 июля. Среди ночи ее тело нашли в заброшенном здании. Подозреваемого в убийстве задержали сразу. Находится в приемнике-распределителе для детей. Фото: npu.gov.ua

13-летний Богдан Федь из Старого Салтова в Харьковской области, подозреваемый в изнасиловании 6-летней Мирославы Третяк, рассказал новые подробности трагедии.

Сообщил, кто на самом деле убил Мирославу. Аудиозапись разговора предоставила сестра в эфире "Говорит Украина".

По словам Богдана, взрослый мужчина на мотоцикле попросил его привести Мирославу к заброшенному дому. Мужчина пообещал школьнику разобраться с девочкой, которая его достала.

"Она всех во дворе достала", - сказал Богдан.

Сестра Богдана переспросила, предлагали ли ему убить Мирославу. Тот ответил утвердительно. И отметил, что их втроем никто не видел, потому что мужчина ждал его на месте преступления. Соседи говорят, что во время поисков девочки Богдан вел группу от места преступления.

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Мать Богдана тоже не верит, что ее сын мог убить Мирославу. Уверена, что без взрослых не обошлось.

"Я не верю, что это сын сделал. И сердце так чувствует. Я боюсь самосуда. Пожалуйста, найдите настоящего убийцу", ​​- говорит женщина.

Семья школьника рассказала о двух мужчинах, которые, по их мнению, могут быть причастны к убийству Мирославы. Оба отбывали наказание в колонии и недавно вышли на свободу. Один был осужден за изнасилование малолетней родственницы, второй - периодически заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

Полиция их уже допросила. Но пока официально обвиняемым в этом деле является только 13-летний подросток.

В ночь на 29 июля в заброшенном здании нашли убитой 6-летнюю Мирославу Третяк. Ее не менее 10 раз ударили по голове. Скорее всего - кирпичом, по результатам экспертизы. В убийстве подозревают соседа 13-летнего Богдана Федя. Заманил ребенка в дом под предлогом нарвать яблок в саду, по данным следствия.