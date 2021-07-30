Убийство 6-летней девочки: что грозит школьнику

На Харьковщине нашли убитой пропавшую 6-летнюю Мирославу Третьяк. В преступлении подозревают ее соседа 13-летнего Богдана Федя. Фото: t.me/truexanews

Подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк из Старого Салтова в Харьковской области избрали меру пресечения.

13-летнего Богдана Федя на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей. Такое решение принял Волчанский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

При осмотре на теле и голове малолетней обнаружены многочисленные ушибы и синяки. Труп девочки был направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Уголовная ответственность за преступления наступает с 14 лет. Поэтому парень может быть признан виновным. Но в тюрьму не попадет, рассказал Gazeta.ua адвокат Сергей Старенький.

"Если парня признают вменяемым и виновным - могут до 18 лет отправить в специальное детское воспитательное учреждения. Если же по результатам экспертизы признают невменяемым - могут отправить на принудительное лечение. В таком случае уже даже через полгода может быть дома", - рассказал адвокат.

Следствие по делу продолжается.

В Старом Салтове на Харьковщине нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк. Девочка пошла на прогулку и не вернулась примерно в 18:00 28 июля. На поиски подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти пять часов. Нашли Мирославу в заброшенном здании в 1 км от ее дома, где нет жилья, только поле и лесополоса.