Убийство 3-летнего сына депутата: назвали имя подозреваемого

Внедорожник Range Rover, в котором находился депутат Киевского облсовета Вячелав Соболев и его 3-летний сын , расстрелял Андрей Лаврега.
Парень 1999 года рождения, пишет Zmi.ck.ua со ссылкой на собственные источники.
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Известно, что подозреваемый зарегистрирован в Черкассах.
Других подробностях пока не сообщается.
Вероятный подозреваемый в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына - воевал в Украинской добровольческой армии. Был там одним из лучших снайперов.
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