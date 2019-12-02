Убийство 3-летнего сына депутата: назвали имя подозреваемого

Задержали подозреваемого в убийстве в Киеве. Фото - zmi.ck.ua

Внедорожник Range Rover, в котором находился депутат Киевского облсовета Вячелав Соболев и его 3-летний сын , расстрелял Андрей Лаврега.

Парень 1999 года рождения, пишет Zmi.ck.ua со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на Соболева: депутата взяли под охрану

Известно, что подозреваемый зарегистрирован в Черкассах.

Других подробностях пока не сообщается.

Вероятный подозреваемый в покушении на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына - воевал в Украинской добровольческой армии. Был там одним из лучших снайперов.