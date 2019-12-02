Убийство 3-летнего сына депутата: комбат Червень прокомментировал причастность его бойцов

3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - dtp.kiev.ua

Командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор" Андрей Червень пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что задержанные по подозрению в убийстве 3-летнего Александра Соболева в Киеве раньше воевали в "Правом секторе" под его руководством.

Нужно уточнить данные задержанных, сказал Червень, передает "Гордон".

"Я уже слышал эту информацию, но подтвердить или опровергнуть ее не могу. Потому что просто не знаю, о ком конкретно идет речь. Мне нужно знать позывной или фамилию человека. Но пока данных у меня нет. Не исключено, что это действительно мои бойцы, которые в какой-то период воевали. Нужно понимать, что под моим руководством за все время было около 2 тыс. человек. С кем-то мы поддерживаем связь с кем-то - нет. Поддерживать контакт со всеми - невозможно", - отметил Червень.

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Он подчеркнул, что многим ветеранам достаточно сложно возвращаться к жизни в мирных условиях.

"Страна не готова встречать тех, кто возвращается с войны. И то, что мы видим, - логично. Это на самом деле только начало. И это очень страшно. Страна не занимается ветеранами, не социализирует их. Ветераны попадают в банды. Они уже убивали и теперь могут делать это снова. И данная проблема касается не только добровольцев, но и всех остальных бойцов. А вообще - это наша общая проблема", - сказал Червень.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева, 3-летнего Александра. Продолжаются следственные действия. По данным некоторых источников - задержанные - бойцы "Правого сектора. Воевали под руководством комбата Червня.