Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 16542
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4959
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2935
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1215
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1125
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1080
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
4
3
6
6
7
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы &quot;Правого сектора&quot; - СМИ
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы "Правого сектора" - СМИ
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
В центре Киева обстреляли автомобиль - погиб ребенок
В центре Киева обстреляли автомобиль - погиб ребенок
Видео
Все видео
Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына
Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1854
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4959
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6723
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3051
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2349
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 162
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
понедельник, 02 декабря 2019 19:41

Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка

  Комментировать

Мать погибшего 3-летнего мальчика и жена депутата-бизнесмена Вячеслава Соболева, Инна родилась в селе Збараж Козятинского района Винницкой области.

Ее дед в свое время был председателем райсовета, бабушка возглавляет агрохозяйство, пишет "33 канал".

В селе об этой семье соседи отзываются положительно и все односельчане выражают искренние соболезнования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Получил награду из рук президента: комбат рассказал о подозреваемых в покушении на Соболева

"Убили нелюди вчера моего сыночка ангелочка, Сашеньку. Помолитесь за него ... и берегите свои семьи ", - написала в Facebook Инна и опубликовала фото сына.

Автор: facebook.com/Инны Соболевой
  3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в авто вместе с родителями Вячеславом и Инной Соболевыми
3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в авто вместе с родителями Вячеславом и Инной Соболевыми

Известно, что женщине 38 лет. Она училась в Академии СБУ и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Работает в Gallery platinum.

Недвижимость жены Соболева

Инне Соболевой принадлежит 100% прав на земельный участок площадью 10,7 тыс. м кв в селе Мшанец Козятинского района Винницкой области. Права на собственность приобрела в 2009 году. Также у нее есть еще четыре земельных участка. В Лесниках на Киевщине (приобрела в 2016 году, площадь - 5 тыс. м кв, цена - 320 тыс. грн). В том же Мшанце (приобрела в 2009 году, площадь - 2,5 тыс. м кв). В Збараже Козятинского района Винницкой области (приобрела в 2007 году, площадь - 7,11 тыс. м кв и 2,5 тыс. м кв).

Обладает она и 50% прав на квартиру площадью 249,5 м кв в Киеве. Остальные 50% принадлежат вероятно первому мужу Владимиру Вильчинсуому. Покупали они квартиру за 5,3 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вийшли на замовника покушения на Соболєва

Кроме того, жена Соболева является владелицей квартиры площадью 54,4 м кв в Киеве. Приобрела ее женщина в 1999 году за 33,75 тыс. грн. Также Инна Соболева владеет нежилым помещением площадью 348,9 м кв в Киеве (приобрела в 2014 году за 3,4 млн грн). Также у нее есть недостроенный дом площадью 300 м кв в Лесниках.

Согласно декларации, в прошлом году Инна Соболева заработала 50,8 тыс. грн от предпринимательской деятельности и 1,8 млн грн от отчуждения чужого имущества. Наличными она держит $155 тыс., € 64 тыс. и 150 тыс. грн.

В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра. Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Выстрел был произведен из здания рядом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Состоялся первый киносеанс в Украине

Военный присвоил часть государственной казны

Впервые провели уникальную операцию на сердце

Создали Генеральную прокуратуру

Канада и Польша сделали заявления по Украине

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 2 Просмотров: 90623
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 55981
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 26172
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 13905
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 9153
Происшествия
Появилось новое фото исполнителя покушения на Соболева
Появилось новое фото исполнителя покушения на Соболева 1 Просмотров: 126
Покушение на Соболева: что сказал судья Емельянов, которого связывают с преступлением
Покушение на Соболева: что сказал судья Емельянов, которого связывают с преступлением Просмотров: 918
Получил награду из рук президента: комбат рассказал о подозреваемых в покушении на Соболева
Получил награду из рук президента: комбат рассказал о подозреваемых в покушении на Соболева 1 Просмотров: 837
Вийшли на замовника покушения на Соболєва
Вийшли на замовника покушения на Соболєва 1 Просмотров: 2223
80 ножевых: в горящем доме нашли убитого мужчину
80 ножевых: в горящем доме нашли убитого мужчину Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
"Скоро расколется" - политолог о партии "Слуга народа"
2
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
Голосов: 466
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua