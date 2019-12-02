Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка

Мать погибшего 3-летнего мальчика и жена депутата-бизнесмена Вячеслава Соболева, Инна родилась в селе Збараж Козятинского района Винницкой области.

Ее дед в свое время был председателем райсовета, бабушка возглавляет агрохозяйство, пишет "33 канал".

В селе об этой семье соседи отзываются положительно и все односельчане выражают искренние соболезнования.

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"Убили нелюди вчера моего сыночка ангелочка, Сашеньку. Помолитесь за него ... и берегите свои семьи ", - написала в Facebook Инна и опубликовала фото сына.

Автор: facebook.com/Инны Соболевой 3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в авто вместе с родителями Вячеславом и Инной Соболевыми

Известно, что женщине 38 лет. Она училась в Академии СБУ и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Работает в Gallery platinum.

Недвижимость жены Соболева

Инне Соболевой принадлежит 100% прав на земельный участок площадью 10,7 тыс. м кв в селе Мшанец Козятинского района Винницкой области. Права на собственность приобрела в 2009 году. Также у нее есть еще четыре земельных участка. В Лесниках на Киевщине (приобрела в 2016 году, площадь - 5 тыс. м кв, цена - 320 тыс. грн). В том же Мшанце (приобрела в 2009 году, площадь - 2,5 тыс. м кв). В Збараже Козятинского района Винницкой области (приобрела в 2007 году, площадь - 7,11 тыс. м кв и 2,5 тыс. м кв).

Обладает она и 50% прав на квартиру площадью 249,5 м кв в Киеве. Остальные 50% принадлежат вероятно первому мужу Владимиру Вильчинсуому. Покупали они квартиру за 5,3 млн грн.

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Кроме того, жена Соболева является владелицей квартиры площадью 54,4 м кв в Киеве. Приобрела ее женщина в 1999 году за 33,75 тыс. грн. Также Инна Соболева владеет нежилым помещением площадью 348,9 м кв в Киеве (приобрела в 2014 году за 3,4 млн грн). Также у нее есть недостроенный дом площадью 300 м кв в Лесниках.

Согласно декларации, в прошлом году Инна Соболева заработала 50,8 тыс. грн от предпринимательской деятельности и 1,8 млн грн от отчуждения чужого имущества. Наличными она держит $155 тыс., € 64 тыс. и 150 тыс. грн.

В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра. Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Выстрел был произведен из здания рядом.