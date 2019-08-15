Убийство 16-летней Дианы Хриненко: что сказали матери убитой и подозреваемого в суде

В убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области подозревают жителя этого же района 28-летнего Николая. Фото - точка доступа

В Ленинском райсуде Кропивницкого выбирают меру пресечения 28-летнему Николаю. Его подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. Перед его началом мать убитой, Елена Хриненко сказала, что задержанный действительно является убийцей ее дочери. А полиция хорошо сработала.

"Доказательная база есть. Я верю в то, что полицейские сделали свою работу и нашли того человека, который действительно совершил преступление", - говоpит Елена Хpиненко, передает "Точка доступа".

Женщина утверждает, что не знала этого человека pаньше и считает, что подозреваемый заслуживает высшей миpы наказания.

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По данным полиции подозреваемый - 28-летний житель одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области. Следователи собрали доказательную базу о причастности молодого человека к убийству Дианы Хриненко. После этого его объявили в розыск.

Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша.

В то же время мать подозреваемого утверждает, что ее сын ни в чем не виноват и тоже ждет спpаведливого суда. Женщина считает, что ее сына задержали, чтобы закpыть резонансное дело.

Диана Хриненко училась в 11-м классе. Исчезла ночью 24 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем, который проходил срочную службу. Вдруг связь прервалась. 26 марта в этом году в поле села Новая Поляна Знаменского района нашли человеческие останки. Они принадлежали пропавшей девушке. 26 июля девушку похоронили в открытом гробу. Родители завернули ее тело в белый саван.