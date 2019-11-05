Убийство 14-летней Дарьи Дробот: показали фото подозреваемого

Одессит 15-летний Кирилл Оленич признался в убийстве на год младшей Дарьи Дробот. Фото - odessa.online

Подозреваемого в убийстве одесситки 14-летней Дарьи Дробот, 15-летнего Кирилла Оленича арестовали на 2 месяца без права на залог.

Такое решение вынес Коминтерновский райсуд Одессы 5 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству адвоката подозреваемого. Прокурор не возражал.

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На суде также присутствовала мать подозреваемого и психолог.

Защита просила для несовершеннолетнего круглосуточный домашний арест. Однако суд такое ходатайство не удовлетворил.

14-летняя Дарья Дробот из поселка Котовского в Одессе днем 2 ноября пошла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе. Была без нижней части одежды. Полицейские выяснили, что девушку пытался изнасиловать, а затем с особой жестокостью избил и задушил ранее судимый за грабеж 15-летний парень