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вторник, 10 декабря 2019 18:10

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: подозреваемый внезапно изменил показания

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Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: подозреваемый внезапно изменил показания
Подозреваемый Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве. Фото - УСИ

10 декабря в Раздельнянском районном суде Одесской области начали рассматривать по существу дело подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Подозреваемый Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает. И что это полицейские силой заставили его признаться в убийстве.

"Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом, и только через неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал", - говорит Тарасов, передает УСИ.

На заседание сегодня приехали более 50 жителей села Ивановка и волонтеры, которые помогали искать девочку.

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"Мы все в шоке. Это ужасное горе. Он должен понести наказание. Его семья живет дальше, ведет себя, как ни в чем не бывало. Продолжают торговать на базаре, и кто-то у них что-то покупает. Мы не верим, что его родители не знали, что он убил этого маленького ангелочка. Они знали и помогали ему скрыть убийство", - говорит односельчанка погибшей Вера Жаборюк.

Адвокат Тарасова на заседание не явился. Поэтому коллегия судей перенесла заседание на 12 часов 11 декабря. Срок содержания его под стражей заканчивается 20 декабря.

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге в школу. Ее искали более полутысячи человек. Когда тело нашли, в убийстве признался 22-летний Николай Тарасов. До того его несколько раз допрашивали в полиции, а двор осматривали. Однако свою причастность к преступлению он отвергал. Не верили в его виновность и родители. Мужчину арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение принял Киевский райсуд Одессы 21 июня. Ему грозит пожизненное заключение.

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