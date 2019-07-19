Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

19 июля проходит месяц, как в поселке Ивановка Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Тело обнаружили через неделю поисков в выгребной яме во дворе семьи Тарасовых.
Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей, 22-летний Николай. Признался, преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Даша сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - описано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась - одел на голову пакет.
Местные угрожали совершить самосуд над Николаем и его семьей. Поэтому подозреваемого срочно вывезли в Одессу. Дом его семьи охраняли. Как живет поселок через месяц после трагедии, рассказали Gazeta.ua корреспонденту местные жители.
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"Дашу вспоминаем часто. Такой ужас вряд ли когда-то забудется. Хотя нет уже бесконечных разговоров и обсасывания всех подробностей, как поначалу было. Тогда куда не вышла - на каждом углу только об этом разговор. Люди чего не знали - себе додумывали. Родители девочки вернулись к работе на рынке, торгуют в своей палатке. А вот Тарасовых нет. Им еще сразу дали понять, что там не ждут, обрисовали надписями со всех сторон киоск. Потом прямо в лицо сказали - торговать не дадим. Из поселка они пока не ехали. Первое - некуда. Дом вряд ли кто купит. А уехать и нигде не зарегистрироваться не могут - потому что следствие еще не закончено. Люди на них больше не нападают, вроде все стихло. Охрану из дома сняли", - рассказывает работница поселкового совета, имени просит не указывать.
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Местные жители убеждены: родители Николая Тарасова все же о преступлении знали и помогали его скрывать.
"Накануне, как нашли тело, коллега услышала, как мать говорила Николаю, ничего не бойся, мол никто ничего не докажет. Я не верю, что она не знала. Собаки след около них теряли, потому что могли запах перебивать. Видели, как Мария покупала много бытовой химии. А ночью сторож на рынке застал, как лезла через забор к своему киоску за уксусом. Потом искала, у кого взять справку, что Николай не в своем уме. А потом вообще адвоката наняла", - говорит местная жительница Татьяна Пащенко.
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Доказать соучастие в преступлении родных Николая Тарасова будет сложно. Есть статья, предусматривающая наказание за сокрытие преступления. Но под нее не попадают близкие родственники, говорит адвокат Антон Зубков.
"По Конституции, родные подозреваемого имеют право не давать показания против него. Но одно дело - не извещать в полицию, а другое - уничтожать доказательства. Это должно исследовать следствие. Родители могут стать соучастниками, только если будет доказано, что они знали о готовящемся преступлении и помогали сыну скрыть доказательства", - подытожил Зубков.
11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге в школу. Ее искали более полутысячи человек. Когда тело нашли - в убийстве признался 22-летний Николай Тарасов. До того его несколько раз допрашивали в полиции, а двор осматривали. Однако свою причастность к преступлению он отвергал. Не верили в его виновность и родители. Мужчину арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение принял Киевский райсуд Одессы 21 июня. Ему грозит пожизненное заключение.
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