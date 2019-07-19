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пятница, 19 июля 2019 10:06

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

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19 июля проходит месяц, как в поселке Ивановка Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Тело обнаружили через неделю поисков в выгребной яме во дворе семьи Тарасовых.

Автор: Zrada Today
  11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу. Через 7 дней девочку нашли убитой в выгребной яме туалета во дворе односельчан
11-летняя Дарья Лукьяненко с Ивановки Одесской области исчезла по дороге в школу. Через 7 дней девочку нашли убитой в выгребной яме туалета во дворе односельчан

Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей, 22-летний Николай. Признался, преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Даша сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность" - описано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась - одел на голову пакет.

Автор: 24tv.ua
  22-летний Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать Дарью, но не смог. Чтобы никому не рассказала - убил. Тело бросил в выгребную яму. К ногам привязал 5 камней, чтобы не всплывало
22-летний Николай Тарасов признался, что хотел изнасиловать Дарью, но не смог. Чтобы никому не рассказала - убил. Тело бросил в выгребную яму. К ногам привязал 5 камней, чтобы не всплывало

Местные угрожали совершить самосуд над Николаем и его семьей. Поэтому подозреваемого срочно вывезли в Одессу. Дом его семьи охраняли. Как живет поселок через месяц после трагедии, рассказали Gazeta.ua корреспонденту местные жители.

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"Дашу вспоминаем часто. Такой ужас вряд ли когда-то забудется. Хотя нет уже бесконечных разговоров и обсасывания всех подробностей, как поначалу было. Тогда куда не вышла - на каждом углу только об этом разговор. Люди чего не знали - себе додумывали. Родители девочки вернулись к работе на рынке, торгуют в своей палатке. А вот Тарасовых нет. Им еще сразу дали понять, что там не ждут, обрисовали надписями со всех сторон киоск. Потом прямо в лицо сказали - торговать не дадим. Из поселка они пока не ехали. Первое - некуда. Дом вряд ли кто купит. А уехать и нигде не зарегистрироваться не могут - потому что следствие еще не закончено. Люди на них больше не нападают, вроде все стихло. Охрану из дома сняли", - рассказывает работница поселкового совета, имени просит не указывать.

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Местные жители убеждены: родители Николая Тарасова все же о преступлении знали и помогали его скрывать.

Автор: UAportal
  Мать подозреваемого Мария Тарасова принимала активное участие в поисках пропавшей девочки. Говорит, не знала, что ее тело спрятано в их туалете
Мать подозреваемого Мария Тарасова принимала активное участие в поисках пропавшей девочки. Говорит, не знала, что ее тело спрятано в их туалете

"Накануне, как нашли тело, коллега услышала, как мать говорила Николаю, ничего не бойся, мол никто ничего не докажет. Я не верю, что она не знала. Собаки след около них теряли, потому что могли запах перебивать. Видели, как Мария покупала много бытовой химии. А ночью сторож на рынке застал, как лезла через забор к своему киоску за уксусом. Потом искала, у кого взять справку, что Николай не в своем уме. А потом вообще адвоката наняла", - говорит местная жительница Татьяна Пащенко.

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Доказать соучастие в преступлении родных Николая Тарасова будет сложно. Есть статья, предусматривающая наказание за сокрытие преступления. Но под нее не попадают близкие родственники, говорит адвокат Антон Зубков.

Автор: od.npu.gov.ua
  Полиция несколько раз приходила с обысками к Тарасовым, поскольку в их двор приводили поисковые собаки. Но доказательств, которые бы указывали на причастность к преступлению - не находили
Полиция несколько раз приходила с обысками к Тарасовым, поскольку в их двор приводили поисковые собаки. Но доказательств, которые бы указывали на причастность к преступлению - не находили

"По Конституции, родные подозреваемого имеют право не давать показания против него. Но одно дело - не извещать в полицию, а другое - уничтожать доказательства. Это должно исследовать следствие. Родители могут стать соучастниками, только если будет доказано, что они знали о готовящемся преступлении и помогали сыну скрыть доказательства", - подытожил Зубков.

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла днем 13 июня по дороге в школу. Ее искали более полутысячи человек. Когда тело нашли - в убийстве признался 22-летний Николай Тарасов. До того его несколько раз допрашивали в полиции, а двор осматривали. Однако свою причастность к преступлению он отвергал. Не верили в его виновность и родители. Мужчину арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение принял Киевский райсуд Одессы 21 июня. Ему грозит пожизненное заключение.

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Дата
19
июля

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

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