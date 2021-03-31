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среда, 31 марта 2021 14:35

Убийственная любовь: 19-летний программист признался, почему зарезал девушку

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Убийственная любовь: 19-летний программист признался, почему зарезал девушку
Полиция задержала подозреваемого в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок. Ее нашли убитой в арендованной квартире на ул. Лычаковской. Фото: lv.npu.gov.ua

Задержанный по подозрению в убийстве львовской студентки 19-летней Дарьи Косенок признался в преступлении. Во время ссоры он 9 раз ударил возлюбленную ножом в грудь.

На преступление якобы пошел из-за ревности, рассказал Gazeta.ua начальник Львовского городского управления полиции Павел Герасим.

"Говорит, что ревновал свою девушку. Между ними возник конфликт. Схватился за нож. А дальше свои действия объяснить не может", - рассказал Герасим.

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Пара встречалась около 2 лет. Дария училась. Ее парень после школы окончил колледж компьютерных технологий, официально не работал, занимался программированием. Когда приезжал во Львов - снимали квартиру. Так и на этот раз в канун убийства пара сняла квартиру на сутки, а позже продлила пребывание еще на день. Алкоголь не употребляли.

После убийства подозреваемый скрылся с места преступления через окно, чтобы не попасть на запись камеры наблюдения, по словам Герасима. Сначала скрылся в Дрогобыче, потом поехал в Сходницу.

Дария Косенок - жительница Каменского на Днепропетровщине. Исчезла 29 марта, а на следующий день ее мать заявила в полицию. Дарию нашла в съемной квартире на ул. Лычаковской во Львове владелица квартиры. На теле погибшей эксперты обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

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Дата
31
марта

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