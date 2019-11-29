Убийцы должны сидеть. В Херсоне активисты забросали файерами прокуратуру

Фото: newday.kherson.ua

В Херсоне люди вышли на акцию протеста под областную прокуратуру. Бросали файера и скандировали "Убийцы должны сидеть".

На протест собрались из-за действий прокуратуры по делу об убийстве 22-летнего Александра Кондалова. На акции также присутствовала мать погибшего - Наталья Кондалова, пишет "Новый день".

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, это 26-летний друг Кондалова. Однако вместо содержания под стражей Херсонский городской суд избрал для подозреваемого круглосуточный домашний арест, без электронного браслета.

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По мнению протестующих, подозреваемого отпустили под домашний арест из-за недостаточно жесткую позицию обвинения.

В прокуратуре с активистами не согласны и заявляют, что настаивали в суде на содержании обвиняемого в СИЗО.

22 ноября на Херсонщине нашли тело пропавшего 22-летнего Александра Кондалова. Мужчина находился в розыске от 10 ноября. Тело с колото-резаными ранами обнаружили закопанным в поле вблизи села Молодежное Днепровского район.