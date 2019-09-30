Убийцу-беглеца поймали на границе

Схватили беглеца на пункте пропуска через государственную границу "Кучурганы-Первомайск". ФОТО: dilova.com.ua

Пограничники задержали преступника, который 22 сентября бежал из Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области. Задержали беглеца в Одесской области на пункте пропуска через украинскую-молдавскую границу.

Сообщила об этом пресс-служба прокуратуры Николаевской области на официальном сайте.

"В воскресенье, 29 сентября 2019 года, благодаря принятым Вознесенской местной прокуратурой скоординированным мерам на пункте пропуска государственной границы "Кучурганы-Первомайск" Раздельнянского района Одесской области сотрудниками Государственной пограничной службы задержали осужденного", — говорится в сообщении.

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До своего бегства преступник должен был отсидеть 8-летний срок за совершение умышленного убийства. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос относительно избрания беглецу дополнительной меры пресечения в виде содержания под стражей.

35-летний Владимир Касап бежал из Вознесенской исправительной колонии 22 сентября. Кроме ранее положенного наказания, ему может грозить еще одно заключение сроком до 5 лет.