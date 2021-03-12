Убийцу 7-летней Марии Борисовой ищут среди местных

7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской нашли убитой после 4-х дней поисков. Фото: hr.npu.gov.ua

На Херсонщине продолжаются поиски убийцы 7-летней Марии Борисовой из села Щасливое Алешковского района. Тело девочки нашли накануне в заброшенном недостроенном сарае без крыши за одним из домов на улице, где она жила.

В селе работают следователи и кинологи. Повторно допрашивают жителей с использованием детектора лжи. Об этом Gazeta.ua рассказала начальница отдела коммуникации областной полиции Татьяна Пшонь.

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"Девочку нашли в верхней одежде, в шапке, брюках, как по ориентированию разыскивали", - говорит Татьяна Пшонь.

Продолжаются экспертизы, которые, в частности, должны установить, когда именно погиб ребенок. Уголовное производство по факту исчезновения девочки переквалифицировали на "умышленное убийство малолетней".

Поиски 7-летней Марии Борисовой продолжались почти 4 суток. Она исчезла вечером 7 марта, когда пошла на остановку общественного транспорта. Кроме полицейских, девочку искали нацгвардейцы, спасатели, местные жители и волонтеры. Проверяли заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптер и тепловизоры. Тело девочки обнаружили в селе, где она проживала, 11 марта. Оно было спрятано в мешке за старым сараем, который ранее проверяли несколько раз. Хозяин обнаружил мешок.