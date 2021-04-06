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вторник, 06 апреля 2021 21:59

Убийца стилистике получил приговор: подробности

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Автор: gazeta.ua
  Киевлянина Рустама Ага-Оглы признали виновным в убийстве бывшей жены, известной стилистики Екатерины Положай. И приговорили к пожизненному заключению
Киевлянина Рустама Ага-Оглы признали виновным в убийстве бывшей жены, известной стилистики Екатерины Положай. И приговорили к пожизненному заключению

В деле об убийстве владелицы столичного салона красоты, известной стилистики 36-летней Екатерины Положай вынесли приговор.

Бывшего мужа погибшей 46-летнего Рустама Ага-Оглы признали виновным в преступлении и приговорили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Такое решение вынес Шеченковский райсуд Киева 6 апреля.

Екатерина была главным визажистом конкурсов красоты "Мисс Украина" и "Мисс Киев", стилистом украинских журналов. Имела собственный салон красоты и была эксклюзивным представителем фирмы "Диор" в Украине. Утром 19 ноября 2015 года коллега нашла тело женщины в ее студии стиля на ул. Сечевых Стрельцов, 28а. Имела порезанное лицо, руки и шею.

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Вина обвиняемого в совершении жестокого убийства была полностью доказана, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Злоумышленник хорошо знал распорядок дня бывшей жены и маршруты ее передвижения по городу. В день убийства мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым управляла женщина. Ждал неподалеку ее приезда. Зашел вместе с ней в помещение, где между ними возник конфликт.

Автор: t.me/kyiv_pro_office
  Утром 19 ноября 2015 года коллега нашла тело Екатерины Положай в ее студии стиля на ул. Сечевых Стрельцов, 28а. Имела порезанное лицо, руки и шею
Утром 19 ноября 2015 года коллега нашла тело Екатерины Положай в ее студии стиля на ул. Сечевых Стрельцов, 28а. Имела порезанное лицо, руки и шею

"Пока никого не было - обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи, которые привели к ее смерти. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник пытался уничтожить доказательства, придумал алиби", - рассказали в прокуратуре.

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого по 5 млн грн морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также об их пожизненном содержании.

Автор: Facebook/Екатерина Положай
  Опекунами детей Екатерины - Тимура и Эльмиры являются ее родители. Дети хорошо учатся в школе, занимаются спортом, танцами и музыкой
Опекунами детей Екатерины - Тимура и Эльмиры являются ее родители. Дети хорошо учатся в школе, занимаются спортом, танцами и музыкой

Рустам Ага-Оглы свою вину в преступлении не признал. Он имеет право на апелляцию. До вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

Екатерина и Рустам до свадьбы были знакомы около 10 лет. Расписались, когда она была на 8-м месяце беременности. Мужчина по образованию экономист, окончил Киевский торгово-экономический университет им. Вадима Гетмана. Постоянную работу найти не мог. За 8 месяцев до убийства супруги развелись. Во время следствия открылась информация, что в 1990-х Рустам был осужден на 5 лет, якобы за изнасилование. Супруги воспитывали детей - Тимура и Эльмиру. Сейчас им 15 и 11 соответственно. Их опекунами являются родители Екатерины. Дети хорошо учатся в школе, занимаются спортом, танцами и музыкой.

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