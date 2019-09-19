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четверг, 19 сентября 2019 10:56

Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета

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Убийца коллег из АЗС имел 4 пистолета
У подозреваемого в тройном убийстве работников АЗС в Николаеве изъяли 4 пистолета. Фото - mk.npu.gov.ua

У подозреваемого в тройном убийстве работников АЗС в Николаеве изъяли 4 пистолета.

Два стартовых, а также пистолеты "Макарова" и "Форт". Оружие было при нем в момент задержания, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Также на месте совершения преступления были открыты кассовый аппарат и сейф, деньги были разбросаны по полу.

Выясняется, не забрал ли злоумышленник часть денег из выручки АЗС.

Тела на АЗС с огнестрельными ранениями нашли 18 сентября около 12:20. Известно, что погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до мужа. Правоохранители отрабатывали все возможные версии преступления. Среди них были убийство, совершенное с целью завладения имуществом, деньгами, через личные неприязненные отношения, а также во время внезапного конфликта.

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19
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