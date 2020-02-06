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четверг, 06 февраля 2020 09:02

Убегали и стреляли: в Киеве пьяная компания устроила гонки с полицией
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В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией, которые закончились ДТП и стрельбой
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией, которые закончились ДТП и стрельбой
В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией, которые закончились ДТП и стрельбой
В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией, которые закончились ДТП и стрельбой
В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией, которые закончились ДТП и стрельбой

В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией, которые закончились ДТП.

Инцидент произошел 6 февраля около 00:30 в Дарницком районе столицы. Водитель и пассажир Subaru Forester успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и обратно, пишет Информатор.

Когда Subaru оказалась на обочине, двое мужчин покинули салон и бежали от полиции. Одного из них задержали. Второй убежал через дворы, при этом жители соседних домов сообщили, что видели и слышали выстрелы. По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух.

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Патрульные подтвердили, что выстрелы были, никто не пострадал.

Отмечается, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester зацепил автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и чуть не врезался в еще одну машину на встречной полосе. Предварительно, водитель кроссовера был пьян. Но задержали его или пассажира, пока неизвестно.

В Сумах прохожие заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения, что садился за руль. Позвонили в полицию. Патрульные пытались остановить авто, но водитель не реагировал на сигналы и добавлял газа. В конце концов, потерял управление. Автомобиль через бордюр залетела на клумбу и врезался в дерево у подъезда, где на скамейке сидели дети.

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Дата
06
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