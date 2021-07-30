У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ

Активность НАБУ может быть связана с Чаусом. Фото: УП

У здания СБУ в Киеве собрались работники НАБУ.

Это может быть связано с задержанием экс-судьи Николая Чауса, передает "Українська правда".

"Есть информация, что хотят забрать легендарного судью Чауса", - прокомментировала журналистка "Схем" Валерия Егошина.

Журналист Станислав Речинский написал, что НАБУ "штурмует СБУ".

В НАБУ сказали, что комментарии будут давать позже.

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"СБУ работает в обычном режиме. Детали по поводу Чауса - позже", - сказали в СБУ.

Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.