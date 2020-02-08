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суббота, 08 февраля 2020 13:15

У "слуги народа" сняли фары и зеркала с авто

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У &quot;слуги народа&quot; сняли фары и зеркала с авто
Полиция начала досудебное расследование по статье УК - "Кража" Фото: Львівський автомобільно-дорожній коледж НУ

В Киеве из автомобиля, которым пользуется народный депутат из парламентськои фракции "Слуга народа" Игорь Васильев, неизвестные сняли фары и зеркала заднего вида.

Нардеп сообщил полиции, что из автомобиля Audi Q7, которым он пользуется, неизвестные сняли передние фары и зеркала заднего вида, когда автомобиль был припаркован возле жилого дома в Печерском районе столицы, сообщили правоохранители.

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Полиция начала досудебное расследование по статье УК - "Кража".

В Киеве в торговом центре "Украина" на площади Победы неизвестные обокрали народного депутата от "Народного фронта" Ярослава Едакова. В торговом центре Едаков был вместе с дочерью, провели там 1,5 ч. Пропажу нардеп обнаружил, когда вышел оттуда и сел в авто около 17:00. Инцидент произошел еще 14 ноября, пишет Obozrevatel со ссылкой на источник.

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Дата
08
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