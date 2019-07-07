У родителей убитой Инны Дубик могут отобрать сына

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Фото - facebook.com/alenakomp

Социальные службы Днепропетровской области взяли под особый контроль семью убитой 2 недели назад 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка.

Теперь соцслужбы дополнительно проверят семью и хотят забрать на реабилитацию самого младшего мальчика.

Семья Инны и раньше находилась на учете как неблагонадежная из-за злоупотребления алкоголем. Но последние полгода родители девочки начали исправляться. Не поступало никаких сигналов и от соседей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 13-летней Инны Дубик: назвали вероятную причину смерти

Однако в день, когда девочка исчезла и всю следующую неделю родители пьянствовали. Поэтому не сразу сообщили об исчезновении дочери в полицию.Маты девочки, Татьяна Александровна, оправдывалась. Мол искала дочь собственными силами.

В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской 5 июля нашли тело 13-летней Инны Дубик. Была изнасилована и убита. Девочка исчезла днем ​​23 июня. Пошла в магазин и не вернулась. В изнасиловании и убийстве признался 24-летний дважды судимый мужчина.