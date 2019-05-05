У ресторана произошла стрельба: погиб полицейский

Фото: kiev.informator.ua

В городе Барышевка под Киевом возле одного из ресторанов ночью произошла стрельба. Огонь открыли и по сотруднику полиции, сообщает "Информатор".

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По информации издания, наиболее вероятно, что у мужчины выстрелили, когда он выходил или садился в автомобиль Hyundai Tucson.

Жертвой нападения стал полицейский. От полученных ранений он скончался. В связи с этим в Киеве и Киевской области введен оперативный план "Сирена". У места события, в сотне метров от городского отделения полиции, полицейские останавливают и проверяют все машины.

В Днепровском районе Киева полицейские задержали 3 "квартирников". Происшествие случилось на улице Закревского. Полицейские заметили 2 подозрительных мужчин. Они несли сумки и постоянно оглядывались. Их остановили для проверки. Однако мужчины сразу побежали к авто, где за рулем их ждал сообщник. Убегая, воры сбили полицейского. Чтобы их остановить, патрульным пришлось стрелять.