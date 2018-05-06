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воскресенье, 06 мая 2018 14:00

У поле во Львовской области нашли парализованного иностранца

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  Во Львовской области правоохранители нашли в поле парализованного гражданина Литвы. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области правоохранители нашли в поле парализованного гражданина Литвы. Фото: Патрульная полиция

У Львовской области в поле возле трассы Киев-Чоп нашли парализованного мужчину, который несколько дней пролежал под жарой в беспомощном состоянии.

Пострадавшего, который оказался гражданином Литвы, обнаружили правоохранители во время патрулирования, сообщает пресс-служба полиции региона.

Отмечается, что правоохранители заметили в поле неподалеку от трассы мужчину, который лежал на земле. Приблизившись инспекторы поняли, что пострадавший находится в критическом состоянии и нуждается в помощи.

"51-летний мужчина при себе имел паспорт гражданина Литвы. Иностранец сообщил, что лежит там 3-4 дня, не может двигаться, поскольку ему парализовало ноги. Инспекторы оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали "скорую ", - рассказали в полиции.

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Пострадавший едва говорил, но смог сообщить, что приехал в Украину к жене. У мужчины не было с собой мобильного телефона и поэтому он не мог вызвать помощь. Медики "скорой" диагностировали у иностранца инсульт и забрали в больницу. Точно не известно сколько мужчина пролежал в поле в таком состоянии, ведь ему могло просто показаться, что эти муки он терпел несколько дней.

 

В городе Калуш Ивано-Франковской области родители более 30 лет не выпускали из квартиры сына Николая Фомича. Мужчина - глухонемой, имеет задержку психического развития.

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