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понедельник, 08 октября 2018 19:23

У пациентов психбольницы отбирали квартиры

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У пациентов психбольницы отбирали квартиры
Мошенники забрали квартиры у двух мужчин. Фото: "Информатор"

В Харькове у двух пациентов психиатрической больницы отобрали квартиры.

Мужчины 50 и 62 лет, вернувшись из клиники, обнаружили, что их жилье продали без их ведома, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

50-летний осужденный сообщил, что проживал в двухкомнатной квартире вместе с тетей, а после ее смерти помещение унаследовал незнакомый пациенту гражданин. Он получил кредит под залог, а затем жилье трижды перепродавали.

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Другой пациент, 62-летний мужчина заявил, что ему принадлежит половина однокомнатной квартиры у центра Харькова и, пока он проходил принудительное лечение, злоумышленники продали 1/2 жилья, принадлежавшее его покойной матери.

Следователи открыли два уголовных производства по статье "мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору". Правоохранители устанавливают все обстоятельства реализации жилья.

В Киеве разоблачили преступников, которые по поддельным документам отбирали у людей квартиры. Присвоено было 7 квартир, из них 5 перепродали. Сумма ущерба составляет более 5 млн грн, по предварительным оценкам.

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