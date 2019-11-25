У метро в центре Киева порезали мужчину

У выхода из станции метро Контрактовая площадь в Киеве мужчина ударил ножом незнакомца и пытался убежать.

Однако его сразу после преступления задержали, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua У выхода из станции метро Контрактовая площадь в Киеве мужчина ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Фото - kyiv.npu.gov.ua

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"Полицейские заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Подозреваемого задержали. Изъятый нож отправили на экспертизу

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, который ранее проблем с законом не имел. Ему объявлено о подозрении в хулиганстве. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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