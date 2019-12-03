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вторник, 03 декабря 2019 03:36

У кума Трубы проводят обыск

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У кума Трубы проводят обыск
Подозреваемые получили 50% суммы за якобы закрытие дела в ГБР. Фото: nv.ua

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск у соратника главы ГБР Романа Трубы - Игоря Щербины. Труба является кумом Игоря Щербины.

Щербина и еще один человек по фамилии Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тыс. долларов и получили 50% суммы, пишет НВ.

Романа Трубу проверяют на причастность к преступлению.

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Игорь Щербина - экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. А Труба был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины.

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