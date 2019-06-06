У грузовика взорвалось колесо - погиб водитель легковушки

Сегодня около 10:40 на трассе Полтава-Александрия в Кобелякском районе Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Peugeot.
Об этом Gazeta.ua рассказал начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области полковник Юрий Сулаев.
Трагедия произошла возле села Дрижина Гребля в Кобелякском районе Полтавской области.
"По предварительной информации от свидетелей происшествия, у водителя грузового автомобиля Volvo во время движения взорвалось колесо, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу. Это привело к лобовому столкновению с легковым автомобилем Peugeot. Грузовик съехал в кювет и перевернулся. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель грузовика остался невредимым. На месте ДТП сейчас работают следователи, проводят экспертизы и опрашивают свидетелей ", - рассказал полковник Сулаев.
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Чтобы достать из изувеченной легковушки тело погибшего водителя, понадобилась помощь спасателей.
На время следственных действий движение по трассе Полтава-Александрия частично ограничили, на месте работают регулировщики дорожного движения.
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло возле Белой Церкви. Инцидент произошел в ночь на 6 мая на 74 километре трассы Киев-Одесса.
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