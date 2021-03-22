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вторник, 23 марта 2021 05:25

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы
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4 года назад 23 марта возле столичного отеля "Премьер Палас" убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, 45 лет. Около 11:30 у входа в отель киллер 28-летний Павел Паршов выстрелил в него почти в упор и пытался убежать. Его застрелил охранник Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы РФ эмигрировал в Украину вместе с женой Марией Максаковой
Фото: kp.ua
Заказчиком убийства Дениса Вороненкова называли Владимира Тюрина. Он - вор в законе, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова
В Дениса Вороненкова киллер выпустил 6 пуль: 2 в туловище, 4 в голову
Киллер стрелял в Дениса Вороненкова почти в упор и пытался сбежать. Его застрелил охранник Вороненкова
На годовщину смерти мужа Мария Максакова привела сына Ивана на могилу отца

Денис Вороненкова был депутатом Госдумы от Коммунистической партии. Входил в Комитет по вопросам безопасности и противодействия коррупции. В октябре 2016-го заявил о преследовании со стороны Федеральной службы безопасности и эмигрировал в Украину вместе с женой Марией Максаковой - оперной певицей, депутатом Госдумы от "Единой России". Взял украинское гражданство и согласился дать показания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Заказчик расправы, по словам тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Владимир Тюрин, вор в законе, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова. Организатором убийства прокуратура назвала криминального авторитета из Харькова Юрия Василенко. Именно ему якобы поручил дело Тюрин. Василенко попросил своего знакомого Александра Лося найти исполнителей заказа. Согласился помочь с организацией убийства Вороненкова, по версии следствия, Ярослав Левенец, с которым Лось когда-то сидел в одной камере. Сам Тюрин отрицает свою причастность к этому преступлению.

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Вдова Вороненкова Мария Максакова оставалась в Украине. Воспитывает общего с Вороненковым сына 5-летнего Ивана. А в январе этого года стало известно, что она вернулась в Россию. Информацию о переезде держала в секрете.

В октябре 2017-го Максакова говорила, что знакома с материалами дела и "есть доказанные эпизоды", подтверждающие вину Тюрина. Однако в апреле 2019-го она заявила, что Тюрин невиновен. И предположила, что заказчиком может быть бывший сотрудник Следственного комитета Денис Панаитов. С ним она договорилась обменяться недвижимостью - переписала на него квартиру в Москве, а Панаитов должен был отдать ей жилье в Киеве. Однако тот свою часть сделки не выполнил, а права на московскую квартиру получил за день до убийства Вороненкова, отмечала вдова. Предполагает, что Панаитов мог заказать ее мужа, чтобы завладеть двумя квартирами и не отдавать деньги.

25 марта 2017 года Дениса Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Перед тем его отпевали во Владимирском соборе. Проститься с экс-депутатом пришли почти сотня людей. Среди них экс-депутат Госдумы РФ от Новосибирска Илья Пономарев, российская активистка Ольга Курносова, народный депутат Украины Антон Геращенко, журналист Дмитрий Гордон.

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Дата
23
марта

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

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