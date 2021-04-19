У девятиклассника прострелена голова: новые подробности трагедии в школьном тире

В Черкассах в тире гимназии 14-летний парень получил тяжелое ранение. Фото: pixabay.com

14-летний парень, который получил проникающее огнестрельное ранение головы в тире Черкасской гимназии №9, остается в тяжелом состоянии.

Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил главный врач областной детской больницы Николай Кондрацкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 8-летний мальчик выстрелил в грудь 10-летнему брату

Официальной информации об обстоятельствах ранения парня пока не сообщают. Известно, что он был на тренировке. На месте происшествия работают полицейские.

Парня зовут Артем Попов, он якобы ученик девятого класса школы №34. В тир пришел, чтобы пострелять, сообщили источники Gazeta.ua среди педагогов департамента городского совета. Эта информация проверяется.

Трагедия в тире произошла 19 апреля. 14-летний парень получил тяжелую травму. Его срочно госпитализировали в критическом состоянии. Медики делали все возможное.