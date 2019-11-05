У бизнесменов со стрельбой отобрали 12 млн грн

В Беляевском районе Одесской области неизвестные со стрельбой отобрали 12 млн грн у предпринимателей. Фото - vectornews.net

В Беляевском районе Одесской области неизвестные со стрельбой отобрали 12 млн грн у предпринимателей.

Происшествие случилось вечером 4 ноября на трассе Киев-Одесса возле придорожного кафе "Родничок", сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Предприниматели остановились у кафе. В это время подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышли трое неизвестных. Несколько раз выстрелив, угрожая потерпевшим оружием, заставили отдать им сумки, в которых якобы было 12 млн грн. После этого подозреваемые скрылись.

В регионе объявлен план "Сирена". Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержания злоумышленников.

По предварительным данным, пострадавшие - полтавские предприниматели. О раненых пока не сообщается.

В Одессе 36-летний мужчина "заказал" ограбление своего работодателя. Оперативники провели имитацию преступления - угрожали оружием и отобрали сумку с деньгами. А после выполнения "работы" задержали заказчика.