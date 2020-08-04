У Авакова отреагировали на избиение украинской топ-модели в Турции

В Министерстве внутренних дел отреагировали на избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк и еще 3 женщин в Турции.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко передал обращение заместителю посла Турции в Украине Букет Кабакджы. Об этом сообщил в Facebook.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7 В МВД отреагировали на избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк и еще 3 женщин в Турции

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"По поручению министра внутренних дел Арсена Авакова провел встречу с заместителем посла Турции в Украине - госпожой Букет Кабакджы и передал ей обращение относительно жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которую зверски избили в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами", - написал он.

Автор: instagram.com/dariakyryliuk Известная украинская топ-модель Дарья Кирилюк говорит, что ее во время отдыха в Турции избила охрана отеля. Администрация заведения все отрицает

Геращенко добавил, что рассчитывает на объективное, прозрачное и быстрое расследование и привлечение виновных к ответственности.

Конфликт произошел на курорте Чешме в пятницу, 31 июля. Дарья Кирилюк заявила в полицию о том, ее вместе с компанией друзей избили охранники клуба на пляже Момо. На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Он осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины.