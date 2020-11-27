Тяжеловесный тягач раздавил женщину

В Харькове на пересечении улиц Молочной и Плехановской грузовик сбил насмерть женщину.

Тяжеловесный тягач сбил женщину, когда она переходила проезжую часть, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Фото: hk.npu.gov.ua

"45-летний водитель грузовика" Iveco "допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм 64-летняя гражданка погибла на месте", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают полицейские. Выясняются обстоятельства и причины трагедии.

В селе Заполье Лугинского района Житомирской области 22-летний мужчина переехал ЗИЛом ​​59-летнего соседа. Он попал под переднее колесо грузовика. Трагедия произошла на сельской улице.