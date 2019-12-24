Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу

В Немышлянском районе Харькова злоумышленник тяжело ранил ножом полицейского, который обменял себя на заложницу. Происшествие случилось 24 декабря около 9.30.

Нападавшего задержали. Полицейский в тяжелом состоянии в больнице, женщина-заложница - не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харькове злоумышленник тяжело ранил ножом полицейского, который обменял себя на заложницу

"Женщина возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели прохожие и вызвали полицию. В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее", - сказано в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua Нападавшего задержали. Полицейский в тяжелом состоянии в больнице, женщина-заложница - не пострадала

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Полицейский стал продумывать план задержания, тянул время, чтобы успокоить раздраженного нападавшего, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся на прикуривание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на него, но тот успел ударить его ножом. Пострадавшего сейчас оперируют, рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Злоумышленнику за захват заложников и нападение на полицейского грозит пожизненное лишение свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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