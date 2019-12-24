Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу

 
Ексклюзивы
1/5
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1296
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 1503
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3 Просмотров: 1359
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 369
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2835
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 261
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2835
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1431
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
11
7
5
7
4
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Видео
Все видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Интервью
1/5
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 1503
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2835
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1287
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1350
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 486
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 13:00

Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу

  Комментировать

В Немышлянском районе Харькова злоумышленник тяжело ранил ножом полицейского, который обменял себя на заложницу. Происшествие случилось 24 декабря около 9.30.

Нападавшего задержали. Полицейский в тяжелом состоянии в больнице, женщина-заложница - не пострадала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua
  В Харькове злоумышленник тяжело ранил ножом полицейского, который обменял себя на заложницу
В Харькове злоумышленник тяжело ранил ножом полицейского, который обменял себя на заложницу

"Женщина возвращалась из детского сада, куда отвела своего ребенка. Неподалеку от оврага на нее напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож и сказал, что она теперь его заложница. Эту ситуацию увидели прохожие и вызвали полицию. В ходе общения с мужчиной полицейские узнали, что он хочет немедленно увидеть своего знакомого, которого может обменять на захваченную женщину. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее", - сказано в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua
  Нападавшего задержали. Полицейский в тяжелом состоянии в больнице, женщина-заложница - не пострадала
Нападавшего задержали. Полицейский в тяжелом состоянии в больнице, женщина-заложница - не пострадала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это шутки такие у него": рассказали о мужчине, который взял заложниц в Одессе

Полицейский стал продумывать план задержания, тянул время, чтобы успокоить раздраженного нападавшего, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся на прикуривание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на него, но тот успел ударить его ножом. Пострадавшего сейчас оперируют, рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Злоумышленнику за захват заложников и нападение на полицейского грозит пожизненное лишение свободы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Запорожье психически неуравновешенный мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством и удерживал в квартире заложницу - собственную бабушку. Правоохранители попытались уговорить мужчину отпустить женщину. После чего приняли решение брать квартиру штурмом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Запустили украинский спутник

Кремль ввел войска в Афганистан

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 34263
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17793
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 16578
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 13248
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 11259
Происшествия
Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой
Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой Просмотров: 369
Убийство столичного бизнесмена: новые подробности
Убийство столичного бизнесмена: новые подробности Просмотров: 1188
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
11
 Просмотров: 1971
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
7
 Просмотров: 945
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой Просмотров: 900
Больше всего комментируют
42
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
3
Украинцы выбрали политика года
3
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
2
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Голосов: 1603
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua