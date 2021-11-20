Тянул тело несколько километров: водитель маршрутки сбил двух женщин

Во Львове водитель маршрутки сбил двух женщин. Фото: Нацполиция

В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин, одна из них погибла.

Авария произошла около шести часов утра в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок, 48 и 67 лет, переходивших улицу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии", – сказано в сообщении.

Одну из пострадавших, 67-летнюю женщину, отбросило на проезжую часть, она получила травмы и была госпитализирована.

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Полицейские обнаружили маршрутку на конечной остановке маршрута №138 в нескольких километрах от центра города. Возле маршрутки было тело второй пострадавшей – после удара ее зацепило за кузов и автобус потащил ее за собой.

Правоохранители задержали водителя автобуса. Против него было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Родителям 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию за рулем Infiniti, грозит тюрьма. Следователи открыли два уголовных производства в отношении их.