Туристов предупредили о возможном сходе лавины

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы Фото: [email protected]_telegram

На Западной Украине предупреждают об опасности схода лавины.

Она может быть в в высокогорье Закарпатской и Львовской области, сообщили в пресс служба ГУ ДСНС Украины.

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"В связи с оттепелью, 22-23 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3-й уровень)", - сказано в сообщении.

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы.

23 февраля Украины еще коснется морозный холод. Восточная часть страны, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина и Днепр с районами попадут под ощутимые "минусы". Запад и юг будут самыми теплыми.