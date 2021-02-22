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понедельник, 22 февраля 2021 17:04

Туристов предупредили о возможном сходе лавины

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Туристов предупредили о возможном сходе лавины
Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы Фото: [email protected]_telegram

На Западной Украине предупреждают об опасности схода лавины.

Она может быть в в высокогорье Закарпатской и Львовской области, сообщили в пресс служба ГУ ДСНС Украины.

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"В связи с оттепелью, 22-23 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3-й уровень)", - сказано в сообщении.

Спасатели советуют туристам воздержаться от походов в горы.

23 февраля Украины еще коснется морозный холод. Восточная часть страны, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина и Днепр с районами попадут под ощутимые "минусы". Запад и юг будут самыми теплыми.

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