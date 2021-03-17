Турагент исчезла с деньгами обманутых клиентов

В Житомире люди собрались у офиса турагента. Он закрыт. Женщина исчезла с деньгами туристов. Фото: tsn.ua

В Житомире люди купили путевки у турагента, но поехать в путешествия так и не смогли.

Женщина, которая оформляла сделки, сначала переносила поездки якобы из-за пандемии, потом обещала вернуть деньги, а в итоге исчезла. В полицию обратилось уже 11 пострадавших. Их количество может возрасти, говорят следователи.

"Она нас постоянно готовила к тому, что может не собраться рейс, могут поболеть люди, может еще что-то, только "не волнуйтесь все будет хорошо", - рассказывает туристка Маргарита Совенко, передает ТСН.

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Через авиакомпанию Маргарита узнала, что в день путешествия даже рейса такого нет. Офис турагента был в торговом центре, и теперь он пуст. Женщина уволила помощницу, не выплатив ей денег, а потом съехала.

"Проводятся все необходимые меры для проверки и собрания доказательной базы. Согласно этой статье - мошенничество совершенное повторно, влечет за собой от штрафа до 68 тысяч гривен до лишения свободы до 3 лет", - говорит пресс-секретарь Житомирского отдела полиции Марина Витвицкая.

Полиция уже нашла женщину и теперь выясняет точное количество обманутых.

В Запорожье Вера Квашенкина, руководитель туристического агентства "Шандры-Мандры" исчезла с деньгами клиентов. Это как минимум 7,8 млн грн. Большинство клиентов покупали путевки за шесть-восемь месяцев по системе раннего бронирования. За одну платили от 20 до 150 тыс. грн.