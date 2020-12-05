Труп женщины в лифте нашли во время пожара в квартире

В Харькове в лифте нашли труп женщины во время пожара в квартире. Фото: apnews.com.ua

В Харькове в 9-этажке по ул. Академика Богомольца загорелась квартира на 6 этаже.

Во время локализации огня в лифте дома обнаружено тело 64-летней женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Горела квартира, которая принадлежит 63-летнему мужчине. Во время локализации пожара в лифте правоохранители обнаружили тело женщины - сожительницы хозяина квартиры", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают причины возгорания и смерти женщины.

В городе Малин Житомирской области в студенческом общежитии вспыхнул пожар. Во время ее ликвидации спасатели нашли мертвого 57-летнего мужчину. Он - бывший работник лицея.