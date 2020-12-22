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вторник, 22 декабря 2020 17:25

Труп женщины в диване: что рассказали в полиции

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В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери в их квартире на ул. Радужной.

У женщины перерезано горло, рассказала старшая следователь Днепровского управления полиции Юлия Петренко.

Автор: facebook.com/UA.KyivPolice
  В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери
В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери

"В квартире мы обнаружили сына потерпевшей и задержали его по подозрению в убийстве. Это 45-летний киевлянин, который нигде не работает. Тело женщины направлено на экспертное исследование, по результатам которого будет известна окончательная причина смерти", - рассказала Юлия Петренко.

Автор: facebook.com/UA.KyivPolice
  У погибшей перерезано горло. Окончательную причину смерти установит экспертиза
У погибшей перерезано горло. Окончательную причину смерти установит экспертиза

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Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают причины и мотивы преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Тело женщины в квартире на ул. Радужной, 39 в Киеве нашли 21 декабря. Лежало завернутое в пакет в диване 10 дней. Соседи говорят, что мужчина имеет психические расстройства и недавно вышел из тюрьмы, где отбывал 15 лет наказания за убийство.

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