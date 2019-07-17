Труп ребенка в чемодане: сообщили результаты экспертиз

2-летний мальчик, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, умер от приступа астмы. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

2-летний Александр Пилявский, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, умер, скорее всего, от приступа астмы. Такое предварительное заключение сделали в областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также экспертизами установлено, что он умер за несколько дней до того, как тело было найдено в чемодане прохожими. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал заместитель начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Лазебник.

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"Ребенок умер не в чемодане. Мы предполагаем, что ее использовали только для транспортирования тела. С момента смерти ребенка до момента обнаружения тела прошел определенный срок. Ребенок поступил уже с поздними трупными изменениями. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила вследствие врожденной болезни легких, скорее всего, в результате астматического приступа", - говорит Александр Лазебник.

Окончательные результаты экспертизы будут известны в течение недели. Мать мальчика, 22-летнюю Анну Пилявскую, до сих пор ищут.

22-летняя Анна Пилявская вечером 26 июня выбросила возле недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов чемодан. Это зафиксировали камеры наблюдения. На следующий день его нашли прохожие. Внутри было тело ребенка. Выяснили, это сын Анны - 2-летний Александр.