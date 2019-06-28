Труп ребенка в чемодане: что рассказали свидетели

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. Фото - cv.npu.gov.ua

Мертвый мальчик, которого нашли в чемодане под стенами недостроенного гипермаркета на окраине Черновцов, был сильно избит. Об этом рассказали жители домов, которые расположены рядом с недостроем.

Побои видно и на снимках, которые людям показала полиция.

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Еще одна жительница района рассказала, что в среду, 26 июня, видела, как мимо ее дома проходило двое неизвестных - мужчина и женщина. Они имели с собой красный чемодан. Но шли не в сторону остановки маршрутки, а от нее. По словам жительницы, супруги имели бедный вид, зато чемодан был новый.

"Их было двое, но на вид они были такие невзрачные. Я еще подумала - такие невзрачные, а на море едут", - рассказала она, передает ТСН.

На окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. Сообщение о страшной находке поступило в 21 час 27 июня. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет