Труп ребенка нашли на вокзале

Днем 14 июля на автовокзале в Николаеве нашли труп ребенка.
Тело новорожденного младенца нашла уборщица в урне для мусора. Увидела ручку, которая виднелась из пакета, испугалась и вызвала полицию, сообщают "Новости-N".
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Сейчас территория, где нашли пакет с телом, огорожена лентой. На месте работает полиция, следственно-оперативная группа и кинологи.
В городе Узин Киевской области местные жители нашли тело новорожденного мальчика. Мертвого младенца было замотанное, лежало на ул. Котляревского рядом с мусорным баком.
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