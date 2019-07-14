Труп ребенка нашли на вокзале

Днем 14 июля на автовокзале в Николаеве нашли труп ребенка.

Тело новорожденного младенца нашла уборщица в урне для мусора. Увидела ручку, которая виднелась из пакета, испугалась и вызвала полицию, сообщают "Новости-N".

Автор: novosti-n.org В Николаеве на автовокзале нашли труп новорожденного ребенка в пакете

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Автор: novosti-n.org В Николаеве на автовокзале нашли труп новорожденного ребенка в пакете

Сейчас территория, где нашли пакет с телом, огорожена лентой. На месте работает полиция, следственно-оперативная группа и кинологи.

В городе Узин Киевской области местные жители нашли тело новорожденного мальчика. Мертвого младенца было замотанное, лежало на ул. Котляревского рядом с мусорным баком.