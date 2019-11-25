Труп мужчины в трусах нашли у столичной многоэтажки

Фото: facebook.com/KyivOperativ

25 ноября у дома по ул. Ильенко, 71 в Киеве местные нашли труп мужчины.

Неизвестный лежал у подъезда в одних трусах, пишет "Киев Оперативный".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе

"Довольно странно - говорят, что умер от переохлаждения", - говорится в сообщении под фото.

Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают полицейские.

В Киеве на ул. Введенской, 15 прохожий наткнулся на окровавленный труп мужчины. Голова погибшего была разбита, лежала рядом с большим камнем, на котором было видно явные следы крови.