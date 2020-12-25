Труп мужчины нашли в мусорном баке

В полиции устанавливают личность погибшего. Фото: Reuters

В Харькове в мусорном баке нашли труп мужчины.

Тело обнаружил рабочий коммунального предприятия по вывозу бытовых отходов, когда переворачивал контейнер с мусором возле дома, сообщает Depo.Харків.

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По предварительной информации, мужчина был бездомным, ему около 40-45 лет. На его теле не нашли видимых признаков насильственной смерти. Тело направили в морг.

Правоохранители устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В квартире на ул. Радужной, 39 в Киеве нашли тело женщины. Лежало завернутое в пакет в диване 10 дней. Соседи говорят, что мужчина имеет психические расстройства и недавно вышел из тюрьмы, где отбывал 15 лет наказания за убийство.