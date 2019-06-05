Труба рассказал о расследовании убийства 5-летнего мальчика

Директор ГБР отметил, что расследования уголовного дела на его личном контроле. Фото: i.uaportal.com

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в рамках следствия об убийстве правоохранителями 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, провели допросы и следственные эксперименты.

В суд также подали ходатайство об отстранении подозреваемых от должностей и назначили несколько судебных экспертиз - об этом Труба сказал во время отчета заместителя генерального прокурора, председателя Нацполиции и директора ГБР относительно инцидента.

"Сейчас уже проведено более 20 допросов свидетелей, 3 следственных экспериментах, 2 осмотра места происшествия в рамках уголовного производства", - сказал Труба.

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Директор ГБР отметил, что ход расследования уголовного дела на его личном контроле.

На вопрос, найдено ли оружие, из которого стреляли в ребенка, он ответил, что есть основания полагать, что выстрел совершили с мелкокалиберной винтовки.

"Поэтому были проведены обыски, в том числе и у лиц, которые могли способствовать преступлению, но пока оружие не найдено", - сказал Труба.

Он также подтвердил, что подозреваемые отказались от смыва рук и экспертизы на алкогольное опьянение и информация об этом есть пока только в показаниях полицейских, которые первые прибыли на место преступления.

Глава ГБР отметил, что сейчас в статусе подозреваемых только 2 человека, остальные проходят как свидетели. С ними провели следственный эксперимент и после комплекса следственных действий, определят их процессуальный статус.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков думает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком есть 5 подозреваемых.