Тройное убийство в Одессе: подробности, фото и видео

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В полиции рассказали подробности тройного убийства, которое произошло в одной из коммунальных квартир в Приморском районе Одессы.

78-летний одессит ножом поочередно убил семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя женщина и и ее 46-летние дочь и зять, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину. Однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь. Очевидцами стали случайные прохожие, которые срочно вызвали полицейских. Уже сразу по "горячим следам" правонарушителя задержали", - сказано в сообщении.

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Своей причастности к совершению преступления задержанный не отрицал. Объяснил, что свой преступный умысел вынашивал больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанному грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Убийство произошло 27 июня около 23.00 на ул. Княжеской в ​​Одессе. Тело убитого мужчины прохожие увидели у дома №6.